حفتر يدعو الشعب الليبي للاصطفاف ونبذ الخلافات للوصول للانتخابات

دعاء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة خفتر جميع أطياف الشعب الليبي إلى الوقوف صفاً واحداً ونبذ الخلافات لإحلال السلم والسلام وبناء دولة موحدة؛ مؤكداً على ضرورة الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل دون تأخير، مشدداً على أنه “لا تعاون أو تسامح مع المجرمين”.

وبحسب موقع “الوسط الليبي” قال حفتر في كلمته أمام الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا، إنه يجب رفع الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين والخارجين عن القانون مهما كانت انتماءتهم، فلا يمكن السكوت أو السماح بالعبث بالأمن الاجتماعي في البلاد.

وأشار المشير حفتر إلى أن القوات المسلحة تراقب عن كثب كل التحركات والتصرفات التي يقوم بها الخارجين عن القانون ومحاولاتهم اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة المواطنين الآمنين.

وشدد كذلك على أهمية “تشكيل لجنة من منتسبي المكونات الاجتماعي للتواصل المباشر مع القيادة العامة والأجهزة الأمنية والقضائية من أجل المساهمة في القضاء على مظاهر الفوضى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الخارجين عن القانون”.

ودعا حفتر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لاتخاذ علاج جميع الجرحى في الداخل والخارج، داعياً أبناء الشعب الليبي إلى التظاهر في الساحات والشوارع والميادين للمطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.