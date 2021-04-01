سيدني تستضيف نهائي كأس العالم للسيدات 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن مدينة سيدني الأسترالية ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023، بينما ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة أوكلاند.

ستشهد البطولة مشاركة 32 منتخباً للمرة الأولى، وستستضيفها 9 مدن في أستراليا ونيوزيلندا، وتقام مبارياتها في 10 ملاعب.

وستستضيف كل بلد مباراة في الدور نصف النهائي.

وتضم قائمة المدن المضيفة كل من بريزبن، وملبورن، وأديليد، وبيرث، في أستراليا، فيما تقام مباريات البطولة في مدن دنيدن، وهاميلتون، وويلينغتون النيوزيلندية.

وذكر “فيفا” في بيان صدر مساء الأربعاء، أن جدول المباريات الكامل سيتم إعلانه في وقت لاحق هذا العام.

وقالت وزيرة المرأة الأسترالية، ماريس باين، في بيان اليوم الخميس: “بطولة كأس العالم ستعزز سمعتنا القوية بالفعل كبلد رائدة

في رياضة المرأة”.

وأضافت: “ستكون منصة لإلهام الفتيات عبر أستراليا، سيتعلمون أنه مع الشجاعة، والتركيز والعزيمة، بإمكانهن الوصول لأي هدف في الرياضة أو الحياة”.