رسمياً.. 25 يونيو موعد قرعة كأس أمم أفريقيا

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، تحديد موعد قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، التي تم تأجيلها للعام المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي له عقب اجتماع المكتب التنفيذي، الموافقة على إقامة القرعة 25 يونيو (حزيران)، لتحديد مجموعات ومباريات “الكان” المقبلة.

كما تم اعتماد موعد البطولة رسمياً، والذي سيكون في الفترة من 9 يناير (كانون الثاني) وحتى 6 فبراير (شباط) 2022 في الكاميرون.

وناقش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماع المكتب التنفيذي، التحديات التي تواجه البنية التحتية في القارة الأفريقية، وذلك وفق التقرير المقدم من الأمين العام لـ”كاف”.

كما تمت الموافقة على بدء المناقشة لإنشاء مركز متخصص للكشف عن فيروس كورونا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يكون مسؤول عن إجراء تلك الاختبارات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.