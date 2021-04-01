في سماء السعودية: انطلاق موسم كسوفات وخسوفات أقمار المشتري

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الراصدون للسماء في السعودية والوطن العربي على موعد لوصول كوكب المشتري إلى الاعتدال في الثاني من مايو 2021 .

وهو أمر يحدث مرتين خلال دورة الكوكب حول الشمس كل 12 سنة وسيتزامن مع ذلك سلسلة من الكسوفات والخسوفات لأقمار الكوكب الأربعة الكبيرة التي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات من الأرض.

تلك الأقمار الأربعة تعرف باقمار غاليلو وهي: ايوا ، يوروبا ، غانميد ، كاليستو والكسوفات والخسوفات المرتبطة بها تحدث بالفعل منذ الآن مطلع أبريل وسوف تستمر حتى أغسطس 2021.

يُطلق على هذه الأقمار الأربعة اسم أقمار غاليليو لتكريم غاليليو غاليلي ، الذي اشتهر باستخدامه أحد التلسكوبات الصغيرة لمراقبة الأقمار الأربعة التي تدور حول كوكب المشتري في أوائل القرن السابع عشر.

عندما تدور الأقمار الأربعة الكبيرة حول المشتري فإن ظلها في بعض الأحيان يكسف (يسقط) على بعضها البعض أو سيختفي أحدها (يتحرك مباشرة أمام) قمر آخر ، وفي فجر يوم الأحد 4 أبريل سيشاهد المشتري باتجاه الأفق الشرقي وخلال ذلك سيرصد من خلال التلسكوب سقوط ظل آيو على المشتري وهذا لم يحدث منذ اعتدال كوكب المشتري في 4 فبراير 2015 .

ان سبب رؤية ظلال أقمار الكوكب تحجب أقمارًا أخرى قرب اعتدال الكوكب ، لأن ظلال تلك ألاقمار تصطف مع المستوى الاستوائي للمشتري.

وفي أوقات أخرى بخلاف الاعتدال ، تكون تلك الأقمار مائلةً بالنسبة إلى خط استواء الكوكب إلى الشمال أو الجنوب بالنسبة للأقمار الأخرى ولا يحدث كسوفات أو خسوفات.

يمكن رؤية الأقمار الأربعة الرئيسية للمشتري بسهولة بواسطة تلسكوب منخفض القوة وباستخدام تلسكوب بقوة عالية يمكن مشاهدة الظلال الداكنة للأقمار وهي تعبر قرص المشتري ، وهذه الأقمار نفسها تدخل في ظل للمشتري خلف الكوكب ومع ذلك من الصعب رؤية قمر المشتري نفسه يمر أمام كوكب المشتري، لأن كلاً من المشتري وقمرة الذي يتحرك أمامه يقعان في ضوء الشمس ، مما لا يوفر تباينًا واضحا بين القمر والمشتري.

بالنسبة لكاليستو أبعد اقمار المشتري عن كوكبه ، فهو الوحيد الذي لا يمر أمام المشتري وخلفه في الغالب، ولكن يحدث كل بضع سنوات أن يتحرك كاليستو شمال وجنوب المشتري كما سيحدث هذا العام، ولن يقتصر الأمر بسقوط ظل كاليستو على كوكب المشتري فحسب بل سيكسف أيو و يوروبا وجانيميد في شهر أبريل 2021 وحده.

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