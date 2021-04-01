مونديال 2022: “المانشافت” إلى المركز الثالث بعد هزيمة بمجموعة في متناول يده

خسر المنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم 2022، أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف، وهي الخسارة الأولى لألمانيا على أرضها في تصفيات كأس العالم منذ سقوطها المدوي أمام إنجلترا 1-5 في ميونيخ في سبتمبر عام 2001، فتراجعت إلى المركز الثالث بـ 6 نقاط في مجموعة في متناولها، التي تضم أرمينيا المتصدرة بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية برصيد 9 نقاط لكل منهما.

كما أن الخسارة أنهت سلسلة من 18 مباراة فاز فيها المنتخب الألماني توالياً في تصفيات كأس العالم منذ تعادله مع السويد 4-4 عام 2012.

وكان أنصار المنتخب الألماني توسموا خيراً بعد انطلاقة جيدة نسبياً في التصفيات شهدت فوز منتخب بلادهم على ايسلندا 3-0 ثم على رومانيا 1-0، لا سيما بعد السقوط التاريخي للفريق أمام إسبانيا بنتيجة كارثية 0-6 في نوفمبر الماضي خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، بعد الخسارة وقال “الخيبة كبيرة جداً إنها خطوة إلى الوراء، لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء ولم نجد ثغرة في جدار منتخب مقدونيا الشمالية المنظم”.