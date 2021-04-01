قاربت على الصفر.. رابطة المصدرين الأتراك تعلن انخفاض صادرات تركيا إلى السعودية

كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك الخميس 04/01 أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت 93.7 بالمئة في مارس آذار إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، مما يظهر أثر مقاطعة غير رسمية سعودية مستمرة منذ أشهر.

وفي الربع الأول من العام، انخفضت صادرات تركيا إلى السعودية 93.1 بالمئة إلى 56.2 مليون دولار. لكن مصدرين وتجارا قالوا إن بعض المصدرين الأتراك يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها من السلع للالتفاف على المقاطعة.

وكانت بيانات رسمية سعودية قد كشفت الخميس 03/25 أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في يناير كانون الثاني أي ما يصل إلى 98%.

وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير كانون الثاني، انخفاضا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر كانون الأول، ومن 622 مليون ريال في يناير كانون الثاني 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية. ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي لحظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين المنافسين الإقليميين.