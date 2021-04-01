بداية من غد.. تقلبات جوية تشمل رياح مثيرة للأتربة وتفاوت في درجات الحرارة على هذه المناطق #عاجل

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتأثر معظم مناطق المملكة بحالة عدم استقرار في الأجواء وتقلبات جوية بدءا من غد الجمعة حتى الإثنين.

وأضاف أنها تشمل نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار غدا على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وتمتد يومي السبت والأحد إلى مناطق الشرقية والرياض والقصيم، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة على المنطقة الشرقية.

ويتوقع أن يمتد تأثير الأتربة المثارة والغبار يومي الأحد والإثنين لتؤثر على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية، ومن ثم تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة عسير والباحة ومكة والمدينة.

وشملت التوقعات، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت، بينما يتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى يومي الجمعة والسبت على مناطق شرق ووسط المملكة يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على تلم المناطق ابتداء من صباح يوم الأحد.