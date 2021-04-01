“المركزي السعودي” يحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال رمضان وإجارة عيدي الفطر والأضحى #عاجل

حدد البنك المركزي السعودي، أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأَضحى لعام 1442هـ.

وقال إن أوقات العمل اليومية للبنوك خلال شهر رمضان تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في الرابعة مساء، ومراكز التحويل المالية في التاسعة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساء.

وأضاف أن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية عمل يوم الإثنين 28/ 9/ 1442 الموافق 10/ 5/ 2021، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الإثنين 5/ 10/ 1442 الموافق 17/ 5/ 2021.

وأوضح أن إجازة عيد الأضحى تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 5/ 12/ 1442 الموافق 15/ 7/ 2021، على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 15/ 12/ 1442 الموافق 25/ 7/ 2021.