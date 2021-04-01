السفير الفرنسي من مكتبة “عبدالعزيز العامة”: للفرنسيين علاقة كبيرة مع مكتبتكم العريقة

عبّر السيد “لودوفيك بوي” سفير جمهورية فرنسا بالرياض عن سعادته بالتعرف على مشاهد من الثقافة العربية والإسلامية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ، وما تتضمنته من تنوع معرفي، ومن حفاظ على القيم التراثية الأصيلة، وما تقدمه من ملامح تشكل هوية الثقافة الراهنة فيالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته والوفد المرافق له الذي ضم مستشارة السفير للثقافة، والملحق الثقافي الفرنسي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامةبالرياض، ظهر اليوم الثلاثاء 30 مارس الجاري ، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد و مدير عامالمكتبة الدكتور بندر المبارك.

وقد تفقد الوفد الفرنسي جنبات المكتبة المختلفة ومشروعاتها المتنوعة، وتجول في قاعات القراءة والإطلاع، وفي مكتبة الطفل وما تضمه منمسارح ومرافق وكتب متنوعة تعنى بالأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

كما زار الوفد معرض الخط العربي الذي تقيمه المكتبة والذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات والمقتنيات التي تبرز جماليات الخط العربيفي مختلف عصوره، كما يضم اللوحات الفائزة بمسابقة الخط العربي التي عقدتها المكتبة بمناسبة اعتماد وزارة الثقافة العام 2021م هوعام الخط العربي، ويحتوي المعرض كذلك على عدد من العملات والمسكوكات والمخطوطات المكتوبة بالخطوط العربية في العصور الإسلاميةالأولى.

وقال السفير لودوفيك بوي : آنا سعيد جداً ان أكون اليوم في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض، وهي أول زيارة لهذه المكتبة المشهورة دولياً، وسبق ان كنت في المغرب وزرت فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في الدار البيضاء (مؤسسة الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية والعلومالإنسانية)، ولدينا علاقات تاريخية بين فرنسا والمكتبة في مجال الترجمة والتعاون، ورأيت اليوم مكتبة كبيرة لديها الملايين من الكتب وأنشطةمهمة جداً خاصة في مجال الثقافة، وزرت معرض الخط العربي وكان معرضاً جميلاً جداً في إطار عام الخط العربي 2021، وإن شاء اللهسنعود ونحضر الجالية الفرنسية في المملكة معنا، فآفاق التعاون كبيرة وعظيمة بين الفرنسيين والمكتبة

وقد أهدت المكتبة السفير الفرنسي مجموعة من إصداراتها باللغة الفرنسية ‏مثل كتاب اكتشف المملكة العربية السعودية باللغة ‏الفرنسية، وكتاب ملامح وأماكن سعودية ‏بسبع لغات، وكتاب زيارة الأميرة أليس للمملكة العربية السعودية، وكتاب احلام قادة المستقبل، وكتاب الجزيرةالعربية حديقة الرسامين .

وتهدف زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق له للمكتبة التعرف على كنوز مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشروعاتها النوعية، والاطلاع علىجهودها في نشر الثقافة والتواصل الحضاري، مع مختلف الثقافات العالمية.