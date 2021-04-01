مسؤول أمريكي: السعودية أظهرت قدرة عالية على التصدي للصواريخ والمسيرات

أكد مسؤول أمريكي، لصحيفة وول ستريت جورنال، أن السعودية أظهرت قدرة عالية على التصدي للصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن واشنطن سنزيد المبيعات الدفاعية للسعودية وتبادل المعلومات معها.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بسحب بعض القوات والعتاد من الخليج، منها حاملة طائرات وبعض أنظمة المراقبة.

وأضافوا أن هذه الخطوة من إدارة بايدن تهدف لإعادة انتشار القوات الأمريكية في العالم.

وتتزامن تصريحات المسؤول الأمريكي، مع النجاحات الكبيرة التي حققتها الدفاعات الجوية السعودية، في تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، خلال الفترة الماضية، في محاولة لاستهداف المدنيين والمنشآت في المملكة.