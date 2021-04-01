خالد بن سلمان: المملكة ستظل للعراق سندا وأخا وفيا في كل الأوقات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن العراق بالنسبة للمملكة امتداد عروبيٌ أصيل لا يتبدل ولا يتغير، وأن المملكة ستظل للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات.

جاء ذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، قائلا: “حلّ دولة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة مصطفى الكاظمي ضيفًا عزيزًا على المملكة بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين والتقى خلالها بسيدي سمو ولي العهد، في زيارة تعكس المستوى الرفيع من التعاون وما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والعروبة والمصير المُشترك”.

وأضاف: “سيظل العراق الشقيق بالنسبة إلى المملكة امتداد عروبيٌ أصيل لا يتبدل ولا يتغير مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات، وستظل المملكة للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات”.