عاجل.. أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط تدريجيا ووزير الطاقة يوضح حقيقة مناقشة أسواق النفط مع الأمريكيين

قرر تحالف أوبك بلس زيادة إنتاج النفط تدريجيا بدءا من مايو.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله “لم نناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين”.

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+ : “دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب.

وأضاف أن “السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف، والحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الخميس إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام.