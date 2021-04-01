رئيس #النصر الجديد.. خريج هارفارد وخبرة رياضية طويلة

أعلن نادي النصر فوز مسلي آل معمر برئاسة النادي بالتزكية، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اليوم الخميس، إلكترونيا.

وترأس مسلي آل معمر القائمة الوحيدة المرشحة، ليصبح الرئيس الجديد للنادي بالتزكية، حيث رفضت لجنة انتخابات الأندية القائمة التي قدمها غانم المطيري، نظراً لعدم التوقيع على إقرار المساهمة التضامنية، حسبما ذكرت تقارير صحفية سعودية.

وحظي مسلي بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ليتولى رئاسة “العالمي” خلفا لصفوان السويكت، وذلك خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

يملك مسلي آل معمر خبرة وكفاءة إدارية كبيرة في المجال الرياضي حيث عمل كمستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لشؤون الرياضة والتواصل الدولي منذ 6 فبراير 2020، وهو من خريج برنامج القياديين التنفيذيين من جامعة هارفارد.

– وشغل عدة مناصب مثل رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورئيس التسويق والاتصالات في شركة وادي الظهران للتقنية بين 2013 و2018، ومدير الاتصالات المؤسسية في شركة الاتصالات السعودية “STC” بين 2008 و2013.

– مؤهلاته العلمية؛ آل معمر حاصل على ماجستير تنفيذي في القانون الرياضي الدولي عام 2018 من “كلية آي اس دي اي” في مملكة اسبانيا، وماجستير في الاتصالات التسويقية عام 2011 من جامعة مانشستر متروبوليتان في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في المالية عام 2002 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

– عمل مسلي آل معمر أيضاً صحفياً وبدأ حياته المهنية في جريدة الاقتصادية عام 1997 وكان كاتباً في جريدة الشرق الأوسط ومحلل أخبار في قناة العربية.

وأصدرت وزارة الرياضة السعودية قبل أيام، قرارا بحل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة السويكت، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وأعلنت الوزارة كذلك إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة السابق صفوان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة.