البلديات: إغلاق 245 منشأة مخالفة في أكثر من 27 ألف جولة رقابية

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة جولاتها الميدانية الرقابية والتفتيشية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لحماية المجتمع والحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية استهدفت المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة، من أجل التشديد علي الامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، تفادياً لظهور أي تفشيات في تلك الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت الوزارة إلي أن الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات التابعة لها نفذت خلال اليوم الخميس 1 أبريل 2021، (27,078) جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق (245) منشأة ومركز تجاري، وتسجيل (1227) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية الوقائية.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات مستمرة في تنفيذ الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الاعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين.

إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والارشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بأهمية تعاون الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين والتي تعد من الأولويات مؤكدة أن تطبيق الإجراءات الاحترازية ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.