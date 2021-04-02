ارتفاع تاريخي لـ “إس & بي 500” في وول ستريت الأمريكية

أغلق مؤشر “إس&بي 500” جلسة التداولات في بورصة وول ستريت أمس الخميس فوق 4 آلاف نقطة، ليرتفع بذلك للمرة الأولى في تاريخه، إلى هذا المستوى القياسي مدفوعاً ببيانات تصنيع قوية عززت ثقة المستثمرين في الانتعاش الاقتصادي.

وارتفع المؤشّر الذي يضمّ أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في بورصة نيويورك بـ 1.2% ليغلق عند 4.019.87 نقطة.

وبدوره، أغلق مؤشر “داو جونز” الصناعي على ارتفاع بنسبة 0.5% ليغلق عند 33.153.21 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “ناسداك” الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.8 % ليغلق 13.480.11 نقطة.

وشكلت جلسة التعاملات بداية قوية للربع الثاني غداة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً خطة استثمارية ضخمة لتحديث البنية التحتية في البلاد بتريليوني دولار، وتوقع الرئيس الديموقراطي أن تخلق ملايين الوظائف برواتب جيدة.

ورغم العقبات المتوقعة في الكونغرس قبل إقرار هذه الخطة الاستثمارية العملاقة، إلا أن المستثمرين يتفاءلون بما ستحمله لهم الأشهر المقبلة بعد حزمة التحفيز المالي التي أقرّت في منتصف مارس (آذار) وتسارع وتيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.