واشنطن: أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون بالتوافق مع الحلفاء

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن أي نهج تتبعه واشنطن تجاه بوينغ يانغ يجب أن يكون “بالتوافق” مع الحلفاء المقربين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية.

وأوضح نيد برايس بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية أن نزع السلاح النووي سيبقى ركيزة للسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات برايس في مؤتمر صحفي اعتيادي قبل اجتماع اليوم الجمعة، بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار اختتام مراجعة تجريها إدارة بايدن لسياستها تجاه كوريا الشمالية.

وكان البيت الأبيض قد أكد أول أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.