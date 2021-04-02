باباجان: الشعب سيخرج الكارت الأحمر لـ #أردوغان

هاجم رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان، النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وقال إن الشعب التركي سيُخرج الكارت الأحمر في صناديق الاقتراع لمن لم يتحملوا المسؤولية.

وأضاف باباجان في مؤتمر حزبه بمدينة تكيرداغ بحسب موقع “تركيا الآن” أن الحكومة التركية تفرض القيود والغرامات على المواطنين الذين لا يمتثلون لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، في حين أنها لا تمتثل لتلك القواعد أو التدابير.

وأشار المعارض التركي باباجان إلى أنهم يعاقبون المواطنين بالوباء، في حين أنهم لا يعرفون شيئاً عن قواعد التباعد الاجتماعي أو الإجراءات الاحترازية.

وشدد على أن الوضع يزداد سوءًا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الفيروس في الوقت المناسب.

وجاءت تلك التصريحات بعد أن أعلنت وزارة الصحة التركية تحديث خريطة مخاطر فيروس كورونا الخاصة بالبلاد، حيث تضمنت 58 محافظة ضمن الفئات الأكثر خطورة من حيث انتشار الفيروس.