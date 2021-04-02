انطلاق الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “1+4”

بدأ صباح اليوم الجمعة الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “1+4” برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي انريك مورا.

ويعقد هذا الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة “1+4” عبر الأجواء الافتراضية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ويترأس وفد الجمهورية الإسلامية في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، فيما يترأس الاجتماع مساعد المدير العام لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكة مورا نيابة عن منسق الاتفاق النووي جوزيب بوريل.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الخميس عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة برئاسة انريك مورا ومندوبي دول مجموعة “1+4” (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) وإيران.

ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي سيناقش المشاركون في الاجتماع آفاق عودة امريكا المحتملة الى الاتفاق النووي وكيفية الاطمئنان إلى التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل جميع الاعضاء.

وفي واشنطن، رحب الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بإعلان المحادثات، وقال للصحفيين: “كنا واضحين منذ أسابيع الآن أننا مستعدون للسعي إلى العودة إلى الامتثال”.