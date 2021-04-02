الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بمفخختين

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم.

وأكدت الإمارات – في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي – أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”،بحسب وكالة أنباء الأمارات (وام).

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن قد أعلنت، مساء أمس الخميس، شن هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وصعد الحوثيون هجماتهم المسلحة ضد السعودية، في ظل استمرار محاولات المبعوثين الأممي والأمريكي في إقناع الأطراف المتصارعة في اليمن، لوقف إطلاق النار والبدء في مباحثات سياسية.