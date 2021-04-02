نعالها تحوي نقطة دم.. القضاء الأميركي يمنع توزيع “أحذية شيطانية”

تلقى مصنعو أحذية رياضية “شيطانية” أنجزوها بالتعاون مع مغني الراب ناس اكس ويقولون إن نعالها تحوي نقطة من الدم البشري، أمرا بوقف تسليم هذه المنتجات إثر دعوى رفعتها “نايكي”، على ما أظهرت وثائق قضائية,

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الألبسة والأكسسوارات الرياضية رفعت دعوى ضد شركة “ام اس سي اتش اف” المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الإنترنت في مواعيد محددة.

وتتهم “نايكي” الشركة التي تتخذ مقرا لها في بروكلين بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها.

وقد أُنجزت هذه الأحذية الرياضية “الشيطانية” بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناس اكس صاحب أغنية “أولد تاون رود” التي حققت شهرة كبيرة في 2019.

وقد استلهمت “ام اس سي اتش اف” لصنع هذه المنتجات من أحذية “إير ماكس 97” المصنعة من “نايكي”، وأضافت إليها بعض الرموز المرتبطة بالشيطان، مع نقطة من الدم البشري في النعل، وفق الشركة.

ومنذ طرح الشركة الصغيرة الاثنين 666 زوجا من هذه الأحذية، وهو عدد مرتبط أيضا بالشيطان، رفعت “نايكي” دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية مدنية في بروكلين.

وطالبت “نايكي” بتعليق تسليم هذه الأحذية التي بيعت كلها الاثنين في مقابل 1018 دولارا لزوجي الأحذية.

وأصدر قاض فدرالي أميركي الخميس أمرا موقتا يمنع “ام اس سي اتش اف” من إيصال الطلبيات لهذه الأحذية أو استخدام علامة “نايكي” التجارية، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واعتبر القاضي أن الخطوة التي اعتمدتها الشركة الصغيرة من شأنها “إثارة البلبلة (…) لدى المستهلكين بشأن أصل” الأحذية “أو رعايتها أو الموافقة عليها”، كما أنها “تمس وتشوه” ماركة نايكي، كما أن عدم اعتماد هذا الأمر القضائي يلحق “ضررا لا يمكن جبره”.

ودافعت شركة “ام اس سي اتش اف” في بيان الخميس عن هذه الأحذية قائلة إنها تندرج في إطار الابداع الفني وحرية التعبير.

وأبدت الشركة “استغرابها” من دعوى نايكي، قائلة إنها “تتشوق للعمل مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن”.