“العنف الأسري” يرصد تعرض شاب للعنف على يد والده

كشف مركز بلاغات العنف الأسري 1919، اليوم الجمعة، عن رصده حالة تعرض شاب للعنف من قبل والده.

وأوضح المركز، التابع لوزارة الموارد البشرية عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه «إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض شاب للعنف من قبل والده، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوضيح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وتوجيهها إلى الجهات ذات الاختصاص».