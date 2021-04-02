منها 70 مليار ريال نهب للوقود.. وزير الإعلام اليمني يفضح جرائم الحوثي

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل جديدة حول جرائم الحوثي، التي يرتكبها بحق شأن الشعب اليمني، حيث يقوم بفرض الحصار عليه ومنعه من حقوقه.

وأضاف الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر :” المعلومات التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى عن حجم تدفق الوقود لليمن خلال الربع الأول من العام الحالي وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تؤكد أكذوبة الحصار، ووقوف المليشيا خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربي”.

وأوضح أن الإحصائيات التي نشرها المجلس الاقتصادي تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من1يناير2021 وحتى31مارس2021، بلغت (105,337,778) تدفقت منها(62,451,786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية خلال نفس الفترة، وبنسبة59% من إجمالي الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية.

وتابع قائلا :” الإحصائيات أكدت أن40 سفينة وقود حصلت على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولي منذ نهب الحوثيين الإيرادات في مايو 2020.

ونوه وزير الإعلام اليمني أن أكثر من70 مليار ريال، تم نهبها من قبل مليشيا الحوثي من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أي أثر إنساني أو مدني على المواطنين.

وأشار إلى أن التقرير أكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام مليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفها خلف أزمة المشتقات النفطية، والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.