“الغذاء والدواء” تحذر من زيادة جرعة “باراسيتامول” للأطفال

يعد دواء الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعًا لتسكين الآلام وخفض الحرارة عند الأطفال والبالغين، وهو آمن وفعّال في حال اُستخدم بالطريقة الصحيحة والمقدار المناسب، إذ أن تناول جرعة زائدة منه قد ينتج عنه تسمم دوائي يسبّب تلفًا للكبد.

ويتواجد الباراسيتامول بأشكال صيدلانية عدة منها ما يكون على شكل أقراص أو تحاميل أو شراب أو قطرات عن طريق الفم وغيرها من الأشكال، ومن أسمائه التجارية (بانادول، فيفادول، أدول، تايلينول).

وتنصح الهيئة العامة للغذاء والدواء بعدم تقديم جرعات الباراسيتامول للأطفال مع أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول مثل أدوية الزكام والبرد، ومضادات الحساسية، والسعال، وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات، ويمكن التأكد من وجود الباراسيتامول في تلك الأدوية من خلال قراءة جدول مكونات الدواء، أو سؤال الطبيب أو الصيدلي.

وتختلف جرعات دواء الباراسيتامول من طفل لآخر وذلك بناءً على عمر ووزن الطفل وتركيز الدواء في شكله النهائي على العبوة، ولتسهيل تحديد الجرعة المناسبة يمكن استخدام “حاسبة جرعة البراسيتامول” في الموقع الالكتروني للهيئة أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”.

وعند استخدام باراسيتامول للطفل دون وصفة طبية يفضّل سؤال الصيدلي عن الجرعة المناسبة، وعدد الجرعات الممكنة خلال اليوم الواحد، وكم مدة استخدام الدواء، كما يجب استخدام وحدة القياس الموجودة مع الدواء (الملعقة، القطارة، الغطاء) أو المقياس الذي يحدده الصيدلي.

وتشدّد “الهيئة” على أهمية تجنب تقريب كمية الجرعة إلى جرعة أكثر من المحددة، أي أنه في حال أن الجرعة المحددة للطفل 2.5 مل والمقياس المرفق مع الدواء محدد على 2 أو 3، ففي هذه الحالة يفضّل أخذ 2 مل.

كما تؤكد على أنه من الواجب مراجعة الطبيب قبل استخدام دواء باراسيتامول في حال كان الطفل يعاني من أمراض في الكبد، أو كان عمره أقل من شهرين، أو استمر الألم أو الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض حساسية كاحمرار الجلد أو حصول طفح جلدي.

ويمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية والخلل في جودتها عن طريق نظام “تيقظ” الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و “أندرويد”، إضافةً إلى مركز الاتصال الموحد (19999).

ينتمي دواء الباراسيتامول (Paracetamol) أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين (Acetaminophen) لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة. يستخدم كمسكن للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافض للحرارة. يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

بعض الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول:

PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL

تستخدم هذه الحاسبة لحساب الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول عن طريق الاعتماد على وزن الطفل وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب الغير دقيق للجرعات.