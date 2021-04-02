الكويت تدرس فرض حظر كلي في العشر الأواخر من رمضان

تدرس دولة الكويت فرض حظر كلي في العشر الأواخر من رمضان في حال إرتفاع معدل الإصابات بكورونا.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن استعراض مجلس الوزراء الكويتي تقريرًا حول تطورات وباء كورونا في البلاد، تضمن أعداد الإصابات والوفيات وأعداد دخول مرضى كورونا إلى العناية المركزة، والتي ستعتبرها السلطات الصحية مؤشرًا أساسيًا لطلب تمديد الحظر المطبق حاليًا ليستمر خلال شهر رمضان.