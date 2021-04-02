تمرد إيراني.. إسراع في التخصيب النووي بمجموعات إضافية متطورة بـ” نطنز”  

في خطوات بدت واضحة لتمرد جديد لنظام الملالي في إيران ضد المجتمع الدولي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس ، أن إيران تخصّب اليورانيوم بمنشأة نطنز.

وبحسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن التخصيب سيتم في 696 جهاز طرد مركزي من طراز «آي.آر-2 إم»، ركّبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهازاً من طراز «آي.آر- 4»، ركبتها في مجموعة واحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه إيران في تصريحات سابقة، أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء %20 قبل أن ترفع واشنطن جميع العقوبات عن البلاد.

يذكر أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذوالنور كان قد كشف أن طهران ضاعفت 10 مرات من قدراتها على تخصيب اليورانيوم بعد أن نصبت 1000 جهاز طرد متطور من طراز «آي.آر-2 إم»، بموجب القانون الذي أقره البرلمان.

وأوضح أن الأجهزة لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم أكثر بـ5 إلى 6 أضعاف مما تخصبه الأجهزة السابقة التي تعمل في نطنز.

وكان البرلمان قد تبنى في بداية ديسمبر الماضي قراراً باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 والانسحاب من البروتوكول الإضافي، كخطوتين في إطار تقليص التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي.