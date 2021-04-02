قطع رأس ملكة جمال روسية.. تفاصيل مروعة

في واقعة صادمة، أقدم خطيب إحدى ملكات الجمال بروسيا على قطع رأسها، خوفا عليها من الغيرة.

وفي التفاصيل لقيت أولغا شليامينا، ملكة جمال روسية حتفها بعد أن أقدم صديقها على قطع رأسها والذي كان يخشى أن يؤدي نجاحها في المسابقة إلى مغازلة الآخرين لها.

وكانت عائلة الضّحيّة قد أبلغت عن اختفاء ملكة الجمال البالغة من العمر 33 عاما، بعدما غابت عن منزلها خمسة أيام.

الشرطة باشرت عمليات البحث عن الشابة حيث وجدتها جثّة مقطوعة الرأس ومشوّهة تحت ثلوج غابة في شمال غربي البلاد.

وقامت الشرطة المحلية باعتقال شريكها يبلغ من العمر 40 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

يذكر أن ملكة الجمال الروسية قد فازت بمسابقة ملكة جمال محلية، والتي قيل إنها أغضبت صديقها فياتشيسلاف بسبب مخاوفه من أنها ستستخدم اللقب الجديد لجذب الرجال.