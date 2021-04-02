خلال عام .. أفضل أداء أسبوعي للأسهم السعودية

كأفضل أداء أسبوعي خلال عام، سجلت الأسهم السعودية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، لتصل إلى 9895 نقطة بمكاسب 477 نقطة 5 في المائة.

وكان مؤشر “إم تي 30” الذي يقيس أداء الأسهم القيادية قد ارتفع 72 نقطة 5.65 في المائة ليغلق عند 1346 نقطة.

ومن المحتمل أن تواجه السوق في الأسبوع المقبل ضغوطا بيعية بعد وصولها لمستويات سعرية مرتفعة من ناحية المكررات ما لم تظهر معطيات جديدة تحسن من توقعات المتعاملين.

كما ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 9980 نقطة بينما الدعم عند 9540 نقطة.

وقد افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 9485 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الأسبوع عند 9938 نقطة رابحا 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 9895 نقطة رابحا 477 نقطة 5 في المائة.

كما ارتفعت قيم التداول 21 في المائة بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى 57 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 204 ملايين سهم لتصل إلى 1.7 مليار سهم.