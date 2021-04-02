خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.. ضربات موجعة  تطال الحوثي

كشف الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي عن خسائر فادحة طالت ميليشا الحوثي في عدة محافظات يمنية.

وأضاف مجلي خلال إيجاز صحفي أن العمليات العسكرية والانتصارات سارت بنجاح في جبهات القتال المختلفة.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال الأيام الماضية بمحافظة حجة، والسيطرة على الخطوط الأسفلتية والترابية وتحقيق التقرب إلى منطقة سوق الربوع وقطع طرق إمداد المليشيات الحوثية وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.

وفي التفاصيل الميدانية أيضا تابع قائلا: إن قوات الجيش تمكنت بعمليات ناجحة من تحقيق تقدمات نوعية وحررت مواقع استراتيجية في مديرية مقبنة.

كما نوّه أن العمليات العسكرية تواصلت غرب وجنوب محافظة تعز، وصولاً إلى جبهة القبيطة محافظة لحج، في استنفار لجميع وحدات الجيش والأمن وبإسناد شعبي كبير انعكس أيضا مع الحملات الداعمة للجيش في معركته.

وأشار مجلي إلى أن الاستهداف الحوثي يأتي ضمن سلسلة عدوانها على الشعب، واستمرارها في ارتكاب جرائم الحرب، مما يستوجب تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لإيقاف إرهاب وجرائم المليشيات بحق النازحين والمدنيين.

وأوضح أن المليشيات الحوثية، لا تزال مستمرة في استهداف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب، ونتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وعلى الصعيد الميداني أيضا تمكنت قوات الجيش من إفشال هجوم لمليشيا الحوثي شرق بئر المرازيق بمحافظة الجوف، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.