يمكنك استخدامها «10 وظائف مخفية  لواتساب».. أهمها رقم (6)

أصبح تطبيق واتساب من أهم التطبيقات السريعة في المراسلة الفورية منذ انطلاقه.

وكانت مجلة Entrepreneur قد نشرت قائمة تضم 10 وظائف واتسآب مخفية لا يعرفها كثيرون.

وجاءت الخدمات أو الوظائف المخفية كالآتي:

1-تنسيق النص: التطبيق يمكّن من إضافة لمسة جديدة على نصوص رسائلك، من خلال الخط الغامق أو المائل أو الذي يتوسطه خط، كل ما عليك فقط إضافة حرفين قبل النص وبعده: *غامق*، _ مخطوطة_، و~مشطوب~.

2- الرسائل المفضلة: باستخدام وظيفة ” تمييز الرسائل”، يمكنك تمييزها بنجمة بالضغط عليها وتركها كمفضلة لتحديد مكانها.

3- الرسائل المؤقتة: تعمل رسائل ” التدمير الذاتي” على حماية المعلومات القيمة لأنها تختفي بعد فترة، ولاستخدام هذه الوظيفة، يمكن تفعليها من خلال جهة الاتصال داخل الدردشة، حدد خيار الرسائل، وقم بتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.

4- وقت قراءة الرسالة: هل تريد أن تعرف في أي وقت تمت قراءة رسالتك؟ كل ما عليك فعله هو الضغط عليها وتحريك إصبعك إلى اليسار.

5- رسائل “غير مقروءة”: إذا كنت لا تريد أن تنسى الرد على شخص ما، فما عليك سوى النقر فوق الدردشة لبضع ثوان وتحديد خيار “وضع علامة كغير مقروءة”.

6- لا تحفظ الصور ومقاطع الفيديو: إذا مللت من امتلاء ذاكرة الهاتف بالصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها عبر رسائل التطبيق، فيمكنك منع تنزيلها تلقائيا من إعدادات واتساب، كل ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة الإعدادات في التطبيق وتحديد الدردشات، وهناك، قم إلغاء تنشيط خيار رؤية ملفات الوسائط المتعددة.

7- إخفاء آخر ظهور: كل ما عليك فتح قائمة الإعدادات، وتحديد الحساب ثم الخصوصية لإلغاء تنشيط آخر ظهور، ويمكنك أيضا تفعيل الخاصية لجميع جهات الاتصال أو الاختيار من بينها.

8- جهة الاتصال المفضلة: باستخدام هذه الأداة، ستتمكن من معرفة جهات الاتصال التي تتفاعل معها أكثر من غيرها، كل ما عليك فقط الدخول إلى الإعدادات، ثم بيانات التخزين وأخيرا استخدام التخزين.

9- الإخطارات الشخصية: يعد هذا خيارا رائعا لمعرفة من يرسل لك رسائل واتساب بالضبط بفضل النغمات المخصصة، كل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى الدردشة المعنية، والنقر فوق اسمها والبحث عن خيار “نغمة مخصصة” واختيار النغمة التي تفضلها”.

10- الاستماع إلى الرسائل الصوتية: يمكنك مراجعة التسجيلات الصوتية قبل إرسالها عبر هذه الخدعة، والتي يمكن استخدامها عندما تبدأ في تسجيل الصوت وعندما تريد إيقافه، اخرج فورا من التطبيق أثناء الضغط على زر التسجيل، وعند إعادة الدخول إلى المحادثة، سترى أنه تم الاحتفاظ بالصوت وأنه يمكنك الاستماع إليه أو إرساله أو حذفه.