لفتة إنسانية.. النائب العام في زيارة لبواسل الحد الجنوبي

قام النائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود بن عبدالله المعجب، بزيارة قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعة لهما.

والتقى النائب العام أثناء زيارته بأبطال الحد الجنوبي من الضباط وضباط الصف المرابطين في النقاط القتالية المتقدمة، وذلك لتقديم الدعم المعنوي لهم.

وكان المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني، قد رافق النائب العام، في زيارته، إضافة إلى المدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي، والوفد المرافق له من منسوبي النيابة العامة.