الأردن.. أول رد حكومي على ترحيل #خنساء_حوران لسوريا

واصفا ما تم تداوله بـ” الادعاءات الباطلة”، نفى مصدر في الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، إجبار اللاجئة السورية حسناء الحريري الملقبة بـ “خنساء حوران” على العودة القسرية إلى سوريا، وذلك بعد تداول الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.

وكانت قناة “المملكة” الفضائية نقلت عن المصدر قوله: “لكنه تم تحذير الحريري عدة مرات بشأن نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”.

وبحسب المصدر فإن الحريري جاءت إلى الأردن كلاجئة وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا.

ونوّه أنه حذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن، مضيفا أنه عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى.

وأوضح أن السلطات المعنية منحت اللاجئة الحريري الوقت اللازم لذلك، لكنها لم تجبرها على العودة القسرية إلى سوريا.

يذكر أن حسناء الحريري تعرف بين صفوف المعارضة السورية بـ “خنساء حوران”،حيث أمضت عامين ونصف العام في سجون النظام السوري وخسرت 3 أبناء وزوجها و4 من إخوانها، بالإضافة لأربعة من أزواج بناتها.