وباء جديد يجتاح 8 ولايات أميركية.. ما الأمر

في تطور جديد يف الولايات المتحدة الأمريكية، تفشت عدوى السالمونيلا، في 8 ولايات حيث ظهرت بين 19 شخصا.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الطيور البرية المريضة أو النافقة قد تكون ور اء انتشار العدوى بالولايات.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أنه تم إدخال 8 أشخاص من المرضى الـ19 للمستشفى، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بشرية.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنها أجرت مقابلات مع عدد من المرضى وقامت ببعض الاختبارات المعملية، لتجد علاقة محتملة بين العدوى والطيور البرية.

كما كشفت الهيئة أن إدارة الأسماك والحياة البرية بولاية كاليفورنيا أفادت بأنها تلقت عددا هائلا من المكالمات حول عثور السكان على عصافير مريضة أو ميتة، خاصة حول الساحل المركزي للولاية.

وكان أبرز هذه الأنواع التي عثر السكان عليها، طيور سيسكن الصنوبر والمعروف عنها أنها حين تتجمع مع بعضها بعضاً، تنشر السالمونيلا فيما بينها بسرعة كبيرة.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض، أن السالمونيلا، يمكن أن ينتقل من الطيور إلى الحيوانات الأليفة ومنها إلى البشر.

ونوهت أن أعراض السالمونيلا في البشر تشمل الإسهال والحمى وتشنجات المعدة، وغالبا ما يستمر من أربعة إلى سبعة أيام.