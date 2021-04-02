عدد جرعات لقاح #كورونا المعطاة في #المملكة يقترب من 5 ملايين جرعة

اقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 5 ملايين جرعة، بحسب بيانات وزارة الصحة الرسمية.

وأضافت الوزارة أن الجرعات أعطيت عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كل مناطق المملكة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع.

وقالت الصحة في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 391,325 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6684 حالة وفاة، وفقًا لصحيفة “سبق” السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة، و728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.