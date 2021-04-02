الصور الأولى لـ “نوح غرين” مهاجم مبنى الكونجرس

انتشرت عدة صور لنوح غرين، منفذ الهجوم على مبنى الكونجرس الأمريكي، حيث تم تداولها بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلق نشطاء و رواد مواقع التواصل على الصورة بالقول :” صور نوح غرين، الذى اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكى ما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخر”.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نشرت أن منفذ هجوم الكونغرس شاب يدعى “نوح غرين”25 عاما يقيم فى ولاية إنديانا ،منوهة أنه كتب في صفحته على فيسبوك أنه من أتباع حركة “أمة الإسلام” الأمريكية.

وعقب الحادث علق الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: شعرت بحزن شديد لدى علمي بمقتل أحد ضباط الشرطة في حادث دهس بمحيط مبنى الكونجرس.

وأضاف أنني أتلقى تقارير من مستشار الأمن الداخلى حول حادث الدهس في محيط مبنى الكونجرس وأتابع التحقيقات عن كثب.

كما وجّه الشكر لعناصر الشرطة قائلا : ” نود أن نعرب عن امتناننا لشرطة الكونجرس وقوات الحرس الوطني على استجابتهم السريعة للهجوم”.