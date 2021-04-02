  تمت بنجاح.. إجراء عملية قلب مفتوح  داخل مستشفى يحترق

في واقعة غريبة ونادرة، تمكن جراحون روس من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح،على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان يشتعل داخل المستشفى.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباح أمس، ما أدى إلى إجلاء 128 شخصا وسط انتشار دخان كثيف.

وأثناء الحريق، كان فريق من ثمانية أشخاص يجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطابق الأرضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطبيب الجراح المسؤول عن العملية قوله: “لم يكن بإمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص، وقمنا بذلك بأعلى مستوى.. العملية أنجزت بالكامل من دون صعوبات”.

كما قام الفريق الطبي بوضع سلك كهربائي لمد غرفة العمليات بالطاقة على الرغم من انقطاع الكهرباء عن سائر أرجاء لمبنى، كما وضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وعقب الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر.