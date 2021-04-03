عداد كورونا: الإصابات تتجاوز 130 مليون.. والوفيات 2.85 مليون

أظهر إحصاء حديث لـ”رويترز” أن أكثر من 130.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات نحو 2.85 مليون.

ألمانيا تسجل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

وأضافت البيانات بارتفاع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل البر الرئيسي 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي 90252 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.