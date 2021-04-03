وزارة السياحة تحدد 15 برنامجا لتوطين القطاع

قال مدير عام تدريب وتوطين الوظائف في وزارة السياحة في السعودية، بندر السفير، إن عدد السعوديين العاملين في القطاع بلغ نحو 189 ألفا من 726 ألف موظف في القطاع السياحي في المملكة، ما يشكل 26% بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأوضح خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة جدة، أن الوزارة تهدف إلى رفع الناتج المحلي للقطاع السياحي إلى 5.3 في المائة في 2022 ونحو 10 في المائة في 2030، كما تهدف إلى أن يصل عدد الزيارات في الداخل إلى 32.5 مليون في 2022 ونحو 43 مليونا في 2030، وعدد الزيارات الخارجية 29.5 مليون في 2022 ونحو 55 مليونا في 2030.

وأشار السفير إلى أن وزارة السياحة حددت 15 برنامجا لتوطين القطاع السياحي، بينها ستة برامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ما أطلق ومنها ما هو في طور الإطلاق ومنا ما سيطلق.

وتمثلت هذه البرامج في “برنامج الابتعاث السياحي، برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، برنامج التدريب التطبيقي، برنامج حفاوة، وشهادات الاعتماد الاحترافية، وبرنامج إعداد القادة، برنامج التعليم التنفيذي، منصة التعليم السياحي الإلكتروني، وبرنامج تدريب الإعارة”.