عاجل… السجن 5 سنوات وغرامة 15 مليون ريال عقوبة مخالفي نظام الزراعة

أقر نظام الزراعة، عقوبات بالسجن مدة لاتزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، بحق كل من يصنع مبيداً محظوراً أو مغشوشاً أو يمارس إيذاء ضد أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية أو استيراد ثروات زراعية محظورة دون موافقة الوزارة أو إعاقة عمل المفتشين.

ونص النظام على غرامات لاتزيد على 15 مليون ريال وإيقاف الترخيص وإغلاق المنشأة لمن يخالف أياً من أحكام النظام الجديد.ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقطاع من إنتاج واستيراد وتصدير.

وحظر النظام تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.