فضيحة تهز اردوغان… سقوط سائق كبير مستشاريه بأربعة كيلو جرام مخدرات

تكشفت فضيحة أخرى متعلقة بالمخدرات، تورط فيها موظف بالرئاسة التركية، بينما لاتزال أصداء فضيحة موظف حزب العدالة والتنمية السابق تتردد في الأروقة السياسية.

تم القبض على سائق مكتب كبير مستشاري الرئاسة بتهمة حيازته لـ4 كيلو جرام من المخدرات.

تولجا شاردان الصحفي في موقع “تي 24″ التركي، أوضح أن بطل الرواية الرئيسي لهذا الحادث يدعى”بوراك.س” السائق التنفيذي لكبير مستشاري الرئيس أردوغان.

وأضاف شاردان أنه تم القبض على بوراك في أغسطس 2019، بتهمة حيازته لـ4 كيلو جرام من مخدر “سكانك”.

وأشار شاردان إلى أنه تم اعتقال بوراك في نهاية التحقيق الذي تم إجراؤه سراً.

وأكد الكاتب أن هذه العملية الأمنية لم تنعكس في وسائل الإعلام على الإطلاق وقتها، وتم إعطاء تعليمات خاصة بعدم تسريب المعلومات.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم اعتقال المسؤول السابق بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، خورشيد أيفات أوغلو، بتهمة تعاطى المخدرات.