بقرار من وزير الموارد البشرية.. أول جمعية رسمية تهدف لخدمة الأحياء على مستوى المملكة

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قراراً يقضي بتسجيل جمعية تطوير لخدمة الأحياء بمنطقة الرياض لتكون أول جمعية تهتم بهذا المجال على مستوى المملكة.

صرح بذلك مدير عام الجمعية الدكتور نهار العتيبي مبيناً أن هذه الجمعية هي أول جمعية على مستوى المملكة تهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة لأحياء مدينة الرياض بالاضافة إلى المساهمة في تطوير الخدمات البلدية في الأحياء ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة.

وأكد الدكتور نهار أن هذه الجمعية بعد صدور قرار معالي الوزير بتسجيلها جمعية رسمية تحت مظلة الوزارة تم تشكيل مجلس إدارتها واستئجار مبنى ليكون مقراً لها بحي ضاحية لبن وباشرت الجمعية أعمالها بعقد مجلس إدارتها واتخاذ العديد من القرارات.

واختتم العتيبي تصريحه بالدعاء والثناء لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تلقاه الجمعيات من دعم وتشجيع وتمكين للمواطنين من المساهمة في تحقيق رؤيا المملكة العربية السعودية 2030 وكذلك نشكر جزيل الشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على موافقته ودعمه للجمعية والشكر موصول لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موافقته واهتمامه اللا محدود بتسجيل الجمعيات التطوعية وفق رؤية المملكة 2030 وبث روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع .