أزمة جديدة لسفينة قناة السويس.. مالك الناقلة يقاضي الشركة المشغلة

لم تنته أزمة السفينة الجانحة التي أغلقت قناة السويس لأسبوع بإنقاذها، فقد حرك مالك الناقلة “إيفرغيفن” التي علقت حركة الملاحة، دعوى قضائية ضد شركة “إيفرغرين” المشغلة للسفينة.

من جانبها ردت “إيفرغرين”، على رفع مالك الناقلة دعوى قضائية ضد الشركة، بعد أيام من تعويمها في الممر الملاحي، قائلة “إنها تلقت إشعارًا من المحامي الذي يمثل مالك “إيفرغيفن” في الأول من أبريل/نيسان، الذي حدد أن المالك قد رفع دعوى ضدها والأطراف المعنية الأخرى، المتورطة أو المتأثرة بحادث جنوح السفينة.

وتسعى دعوى مالك السفينة إلى “تقييد الأميرالية” في محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة، وفقًا لقانون الشحن التجاري لعام 1995، في ضوء الالتزامات والتعويضات التي قد تحدث بسبب حادث الجنوح.

في ملحق الدعوى، أدرج مالك شركة إيفرغرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم “مُدّعى عليهم” وأخطرهم بذلك.