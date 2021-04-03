تقرير “جدوى”: سياسات وبرامج “سكني” الحكومية تخفض أسعار المنازل الجديدة خلال 2021

توقع تقرير شركة “جدوى” للاستثمار لشهر أبريل 2021، استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية الجديدة في المملكة خلال 2021 بسبب التوسع في تطبيق سياسات وبرامج الإسكان الحكومية، وتستهدف برامج الإسكان المستمدة من رؤية المملكة 2030 زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 من خلال الاستمرار في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة بتكاليف أقل وخدمات أفضل وبأسرع وقت بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.

وأوضح التقرير، أن فئة “السكن والوقود” سجلت انخفاضاً واضحاً عند حدود 2% في معدل التضخم الشامل بسبب زيادة نسبة تملك الأسر السعودية مما أدى لانخفاض الإيجارات بنحو 4%، بالرغم من ارتفاع أسعار بقية الفئات مثل فئة “الأغذية والمشروبات” التي ارتفعت بنحو 11.2%، وفئة “النقل” 9.8%، واستقر معدل التضخم الشامل لشهر فبراير مقارنةً بشهر يناير للعام 2021، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 5.2% مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي 2020.

وفي ذات السياق، أظهر تقرير “جدوى” ارتفاعاً في مبيعات الإسمنت خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 3.5% مقارنة بشهر فبراير 2020 مع بقاء معدلات الإنتاج عند نفس مستوياتها مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، كما تراجع مخزون الإسمنت بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي.

يُذكر أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية نقلة نوعية حققت قصة نجاح غير مسبوقة، من أبرزها خدمة 1.1 مليون أسرة منذ بداية انطلاق برنامج “سكني” في 2017 حتى نهاية 2020، وارتفاع معدلات الإقراض السكني إلى 200 ألف عقد تمويل عقاري جديد سنوياً، وارتفاع نسبة التملك من 47% إلى أكثر من 60% في 2020، وساهم القطاع في توفير 40 ألف وظيفة مباشرة، و118 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.