نجت بأعجوبة.. انقلبت سيارتها 4 مرات في سباق”إكستريم إي” بالعلا (فيديو)

نجت السائقة كلوديا هورتغن، من موت محقق بعد تعرضها لحادث مروع خلال حصة التصفيات الأولى في المدينة العلا التي تستضيف سباق “إكستريم إي”.

وكانت هورتغن، صاحبة الـ49 عاما، قد فقدت السيطرة على سيارتها عندما كانت قريبة من إنهاء طلعتها، لتنزلق السيارة وتغرز عجلاتها في الرمال قبل أن تنقلب أربع مرات.

وتم نشر فيديو للحظة انقلاب سيارة هورتغن، على حسابها الرسمي في تويتر، مع التعليق بالقول : “السائقة كلوديا هورتغن تتعرض لحادث هائل، وهي بخير”.

وكان سباق “إكستريم إي العلا”، قد انطلق صباح اليوم السبت، وهو أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية.

ويقام على مدى يومين، وتنظمه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة 9 فرق عالمية و18 سائقا وسائقة.