بقيادة رمسيس و حتشبسوت.. 22 من فراعنة مصر يسيرون في شوارع القاهرة أمام أعين العالم #موكب_المومياوات_الملكيه

يبدأ الموكب التاريخي لنقل 22 مومياء ملكية تنتمي إلى عصر الأسرة الـ 17 و18 و19 و20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، في مصر اليوم، في طريق يمتد من ميدان التحرير ثم سيمون بوليفار ومن بعدها كورنيش النيل بحي السيدة زينب وسور مجرى العيون، حتى الوصول إلى متحف الحضارة المصري.

وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن الداخلية قررت إغلاق عدد من الطرق والمحاور من الساعة 6 مساء وحتى الـ8 ونصف من اليوم نفسه للسمحا بمرور الموكب.

ووضعت قوات التدخل السريع على أهبة الاستعداد تحسبا لحدوث أي طارئ خلال الموكب، ووجهت وسائل إعلام مصرية الدعوات للمواطنين بمشاهدة الموكب عبر شاشات التلفزة من المنازل.

يضم الموكب عدد من المومياوات الملكية ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة عشر والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ومن بين الملوك «رمسيس الثانى، سقنن رع، تحتمس الثالث، سيتى الأول، حتشبسوت، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى».

ومن المفترض أن ينطلق الموكب مع غروب شمس يوم 3 إبريل، ومن المفترض أن يستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

ويحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة، حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.