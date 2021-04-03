الاحتلال يكشف عن رسالة بخط ياسر عرفات

قال موقع «واللا» العبري إنه تم الكشف عن وثيقة منسوبة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تتضمن معلومات بشأن 3 جنود إسرائيليين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنيت، قد كشف عن وثيقة مكتوبة باللغة العربية، يقال إنها بخط الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.

وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن بنيت حصل على هذه الوثيقة وحوّلها إلى مكتب رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، في شهر يوليو الماضي، ومنحها مكانة “وثيقة دقيقة” كونها بخط عرفات.

وأضاف أن الوثيقة توضح حال ومكان دفن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في معركة “السلطان يعقوب” في البقاع اللبناني مع الجيش السوري، إبان الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان في العام 1982.

كما تحتوي الوثيقة على خريطة مفصلة لمقبرة الشهداء الفلسطينيين في مخيم اليرموك للاجئين، الواقع بمحاذاة العاصمة السورية دمشق.

كما توضح الوثيقة أيضا أن السوريين حنطوا الجثامين الإسرائيلية ووضعوها داخل توابيت محصنة لأجل الحفاظ عليها وتسهيل التعرف على هوية أصحابها.