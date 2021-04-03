معلومات مثيرة عن اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله

عقب إعلان اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله في حملة شنتها الأجهزة الأمنية بالأردن، أفاد نشطاء أن المطلوبين الذين استهدفتهم الحملة مقربون من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

يذكر أن باسم عوض الله الذي تم اعتقاله هو رئيس الديوان الملكي الأسبق.

وكان قد تولى منصبه بين عامي 2007 و2008.

أما الشريف حسن بن زيد فهو أحد أقارب الأسرة الحاكمة في المملكة الأردنية.

كما أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال، ياسر المجالي، مدير مكتب الأمير حمزة بعد مداهمة منزله جنوبي البلاد.

وبحسب ما تم تداوله فقد تم اعتقال 4 من حرس الأمير، وأنها جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“ اليوم السبت، أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد باسم عوض الله إضافة إلى آخرين“.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية عمون قد نقلت عن مصدر أمني أن الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة، منوهة أن التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا.

كما لم تورد الوكالة مزيدا من التفاصيل حول حملة الاعتقالات، التي شكلت مفاجأة للرأي العام الأردني.