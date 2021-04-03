بصواريخ إيرانية.. قتلى وجرحى في قصف حوثي لتجمع أطفال بمأرب

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القصف الحوثي لحي مأهول بالمدنيين في محافظة مأرب، والذي أسفر عن خسائر بشرية وإصابات بين الأطفال.

وندد الإرياني على حسابه في تويتر بجرائم الحوثي قائلا :” ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف حي الروضة السكني شرق مدينة مأرب الآهلة بالسكان بصاروخ باليستي “ايراني الصنع” والذي أسفر عن استشهاد طفل وإصابة خمسة آخرين اثنين منهم في حالة حرجة، وخلف أضرار في المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

وحذّر وزير الإعلام اليمني من المخاطر الكارثية لاستمرار استهداف مليشيا الحوثي الممنهج والمتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب التي تضم أكبر تكتل للأسر النازحة بإجمالي 60% من النازحين في اليمن، بالتزامن مع تصعيدها العسكري المتواصل في مختلف جبهات المحافظة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بإدانة الاستهداف المتواصل الذي تشنه مليشيا الحوثي على الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مدينة ومحافظة مأرب والتي يذهب ضحيتها المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات المليشيا باعتبارهم “مجرمي حرب”.