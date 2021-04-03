إيران تتحدى المجتمع الدولى: لن نتراجع عن الملف النووي

في تحدٍ للمجتمع الدولي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رفضها مبدأ “خطوة بخطوة”، في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بشأن برنامجها النووي.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية الناطقة بالإنجليزية السبت، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله: “إن السياسة المؤكدة لجمهورية إيران الإسلامية هي رفع جميع العقوبات الأمريكية”.

وأضاف زاده أن تعليق الإجراءات التصحيحية الإيرانية والتراجع عنها لن يتم، إلا بعد رفع جميع العقوبات والتحقق منها.

يذكر أن نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، كانت قد أكدت أمس الجمعة أن المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل في فيينا، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية عام 2015، ستركز على الخطوات النووية التي ستحتاجها إيران من أجل العودة إلى الامتثال للاتفاق.

وقال البيت الأبيض الأمريكي الجمعة إن المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا قد تكون بناءة.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات الأسبوع المقبل، وستشمل محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.