صعود صاروخي في السلطة واعتقال مفاجيء.. محطات مثيرة في حياة باسم عوض الله

تفاجيء الرأي العام الأردني، بحملة اعتقالات طالت شخصيات كبيرة في الأردن، منهم رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية، قد اعتقلت اليوم السبت، مسؤولين وعسكريين مقربين للأمير حمزة بن الحسين، من بينهم عوض الله.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فإن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب أمنية.

وقد شغل باسم عوض الله العديد من المناصب السياسية في الأردن منها:

1-مدير مكتب الملك عام 2006.

2- وزير التخطيط ووزير المالية.

3- عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح سريعا مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007.

4- اضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب.

5- تم إعفاؤه بشكل مفاجئ عام 2018 من قبل ملك الأردن من آخر منصب رسمي له في البلاد.

6-عمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 1986 حتى 1991، ثم عاد إلى الأردن.

7- شغل عوض الله حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح ومقرها بمدينة دبي.

ويعتبر باسم عوض الله اقتصاديا سياسيا مثير للجدل في الأردن، حيث يوصف بأنه شخصية غامضة صعدت بشكل صاروخي في الساحة السياسية في المملكة.

وقد ولد باسم عوض الله في مدينة القدس عام 1964 ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج.

كما حصل عوض الله على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة لندن عامي 1985 1988.

وحصل أيضا على درجة بكالوريوس في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984.