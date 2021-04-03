بعد 40 عاما لشعار” الموت لأمريكا”.. مرشح رئاسي إيراني: أخطأنا بحق الولايات المتحدة

منذ مجيء نظام الملالي إلى سدة الحكم في إيران،وهو يردد شعار ” الموت لأمريكا”،لأكثر من 4 عقود.

المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، والنائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، اعتبر أن من مصلحة بلاده إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة التي تعتبرها طهران.

وأضاف مطهري، البالغ من العمر 63 عاما ، في كلمة انتخابية ألقاها السبت أنه بإمكاننا أن نتمتع بلوبي قوي داخل الكونغرس الأمريكي لو أصبحت علاقاتنا طبيعية.

وأوضح المرشح الرئاسي أن الأصل عند البعض في الداخل هو الوقوف بوجه أمريكا حتى تدميرها.. نحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العلاقة مع واشنطن.. لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأحسن العلاقات معها.

وتأتي تصريحات مطهري في الوقت الذي تتعرض له إيران لعقوبات اقتصادية موجعة من قبل الولايات المتحدة التي فرضت هذه الإجراءات في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لترد طهران لاحقا بخفض التزاماتها.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا عسكريا منذ سنوات بلغ ذروته في يناير 2020 عندما اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية في مطار بغداد قائد “فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وتعتبر إيران الولايات المتحدة هي”العدو الأكبر”، ويتبادل الطرفان اتهامات حادة بالتدخل في شؤون الدول الأخرى ونشر الفوضى في المنطقة.